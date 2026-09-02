Adulto mayor resulta lesionado tras ser atropellado en la avenida Tecnológico

Un hombre de 74 años de edad resultó lesionado luego de ser atropellado por la conductora de un vehículo Kia Forte, cuando circulaba a bordo de un vehículo eléctrico para personas con discapacidad.

El accidente ocurrió sobre la calle Torre Sur, a la altura de la avenida Tecnológico, cuando el adulto mayor intentaba cruzar de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora del Kia Forte intentaba incorporarse a la avenida Tecnológico con dirección hacia el sur, momento en que se registró el impacto contra el hombre.

Tras el accidente, el adulto mayor presentó una herida sangrante en el pie izquierdo, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de Cruz Roja.

Posteriormente, los socorristas determinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor consideración.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar nota del accidente, realizar el peritaje correspondiente y determinar cómo ocurrió el atropello.