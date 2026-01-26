Adquisición de camionetas de lujo por parte de ministros de la Corte es un tema de contradicciones: Presidente del Congreso

El presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo Ramírez, reiteró que la adquisición de camionetas de lujo por parte de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “es un tema de contradicciones”, a pesar de que por la presión mediática y en redes sociales, los ministros optaron por devolverlas.

Y es que antes de la reforma judicial, la cual fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T, y por medio de la cual los actuales ministros fueron electos con el 10 por ciento de participación ciudadana en las jornada electoral, el tabasqueño criticaba los “privilegios” de los anteriores ministros, por ejemplo las camionetas “machuchonas” en las que se trasladaban.

“Lo dije desde un principio, la opinión pública siempre está demandando más austeridad en el gasto público. Y como lo comentaba la vez pasada, si el Poder Judicial en su momento tomó la determinación de que era necesario adquirir esas camionetas y se hizo la licitación pública, se usaron y se ajustaron a los criterios de responsabilidad y sobre todo de transparencia en el gasto público. Si ahora están diciendo que las van a devolver, no sé qué mecanismos irán usar ahora para devolver después de que se ha hecho una licitación pública con todo lo que eso implica.

Ramírez añadió que aunque “la 4T ha manejado austeridad republicana y aquí no hemos visto nada de ese tema”.