¿Adiós a la música? Christian Nodal quiere ser actor y director de cine

Christian Nodal quiere explorar una nueva faceta en su carrera como actor y director en medio del caos que vive como cantante.

Durante una entrevista con el compositor y productor Javier Paniagua, Christian Nodal habló de cuál será el rumbo de su vida cuando decida retirarse.

Entre los proyectos de Christian Nodal está producir música para otros cantantes, actuar y dirigir.

Christian Nodal quiere actuar y ser director de cine

No es la primera vez que Christian Nodal muestra su interés por actuar, pues en 2023 estuvo a punto de participar en una telenovela de Televisa, pero no se concretó por su agenda de trabajo.

Christian Nodal contó a Javier Paniagua que tras terminar su último álbum ‘Bandera blanca’, está pensando en expandir su carrera a otras artes.

“Ya tengo la posibilidad de ver qué más panoramas hay, me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película o por lo menos escribió una película”Christian Nodal

El cantante mencionó que desea actuar o escribir el guión de una película, por lo que no descarta ser director de cine en el futuro.

Christian Nodal también reveló que quiere crear su propia marca de ropa, incluso tiene su línea de botas y le gustaría que estuviera a la venta.

“Hay muchas cosas a las que debo dedicarle tiempo, pero no ha habido tiempo para dedicarle a nada más que la música”Christian Nodal

El cantante explicó que aunque desea explorar otras de sus capacidades, por el momento solo tiene tiempo para la música.

Christian Nodal quiere ser “cazatalentos” cuando se retire

Además de la actuación y dirección de cine, Christian Nodal quiere ser productor musical cuando se retire.

Christian Nodal mostró su deseo de apoyar a los nuevos talentos y presume de tener “buen ojo” para identificar a los buenos cantantes.

El intérprete contó que cuando Xavi inició su carrera, él sabía que iba a ser un éxito y años después el cantante se consolidó.

“Creo que sí tengo un buen ojo por ahí, porque ya ha pasado, por ejemplo con Xavi subía videos cantando y yo decía, too este muchacho trae mucho talento”Christian Nodal

Christian Nodal cree que puede llevar al éxito a nuevos artistas, pero primero quiere aprender de su errores artísticos para poder aplicar nuevas estrategias en la industria musical.