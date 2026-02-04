Adán Augusto y su apuesta por el 2027-PAN vs La Barredora-Los megáfonos de Cruz-“Peros” naranjas

Por si estaban con el pendiente de que con la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado, su padrinazgo a la senadora Andrea Chávez se había acabado, están muy equivocados, tan es así que ayer el tabasqueño, acusado de vínculos con el grupo criminal La Barredora y el huachicol fiscal, se aventuró en afirmar que la juarense será gobernadora de Chihuahua en el 2027, con una certeza que dejó sorprendidos a tirios y troyanos, y que además levantó polvareda en las redes sociales por la confianza con que el tabasqueño aseguró que Chávez Treviño logrará obtener la candidatura de Morena y por ende ganará la gubernatura. Será acaso que ahora que Don Barredora estará lejos del foco público al ya no ser coordinador en el Senado y se concentrará de lleno en operar electoralmente, que su objetivo sea precisamente ese: allanarle el camino a su pupila para que represente al morenismo en la candidatura grande… duda que será barrida conforme avancen los tiempos electorales.

Por cierto que quien reaccionó a las declaraciones del senador tabasqueño es la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, la cual advirtió que no permitirán que “el líder del cártel de La Barredora se apodere de Chihuahua” a través de “la senadora de la corrupción Andrea Chávez”, a quien calificó de ser un instrumento de ese grupo criminal para quedarse con el estado, por lo que la panista adelantó que no van a permitir que eso suceda, por lo que ya son varios los frentes abiertos que trae la jefa panista para evitar que Morena gane la gubernatura en el 2027: uno contra el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y el otro contra la ahijada del senador López Hernández.

******

Ya que mencionamos al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, vaya que el expanista anda con todo en sus intenciones de ser el ungido de Morena para la gubernatura de Chihuahua, y es que ayer en las calles del Centro de la capital, llamó la atención el uso de vehículos con megáfonos en el que una voz publicitaba las obras realizadas por Pérez Cuéllar en Juárez, lo que de inmediato levantó comentarios de quienes lograron escuchar el mensaje que incluso traspasó las paredes de la torre legislativa, además de que pudo oírse hasta la Plaza de Armas y por supuesto en la Presidencia Municipal, por lo que ya más de uno debería ponerse a investigar si ese tipo de cuestiones publicitarias no violentan alguna regla electoral, sobre todo porque lejos está la época de Informes de los alcaldes.

******

Si de aspiraciones electorales se trata, quienes no han bajado la guardia son los que suspiran por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, es así que mientras el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafa Loera, continúa con la entrega de apoyos a grupos vulnerables, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, será el invitado especial del capítulo 2 del podcast que la COPARMEX bautizó como Diálogos por Chihuahua, un espacio donde precisamente se hablará del escenario político-electoral, todo eso mientras el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez, alista el estreno de su propio podcast mañana jueves 5 de febrero y encabeza reuniones con líderes empresariales, como la que ayer sostuvo con el nuevo presidente de la CMIC, Juan Carlos Montaño, quien recibió al coordinador parlamentario en las instalaciones de esa Cámara que integra a los empresarios de la construcción.

******

Aunque su pasado tricolor y cercanía con el exgobernador César Duarte no fue impedimento para ser acogida por Morena, como no lo ha sido para ningún duartista “converso” que ahora gozan de las mieles de la 4T, tal parece que ese pasado sí le pesará a la exdiputada Adriana Terrazas en Movimiento Ciudadano, pues los malosos deslizaron que si bien la exlegisladora del PRI y de Morena acudió el fin de semana al evento de la Coordinadora Nacional de MC, lo cierto es que ni el dirigente Jorge Álvarez Máynez y tampoco el jefe máximo Dante Delgado, estuvieron dispuestos a recibir a la exdiputada, por lo que en una de esas y aunque en el partido naranja digan que están dispuestos a sumar perfiles externos, se reservarían el derecho de admisión con la expresidenta del Congreso, a pesar de la buena acogida que le dieron los anaranjados bajacalifornianos.

******

Y si del exgobernador César Duarte se trata, vaya que su telenovela parece que nunca llegará a un final y el paripé se extenderá varios meses más, pues ayer se confirmó que el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Marcelino Niño Jiménez, otorgó la suspensión definitiva al amparo que interpuso la defensa duartista para frenar la apertura del juicio oral por las acusaciones que le fincó la FGR y que fueron motivo de su detención el 8 de diciembre del año pasado, por lo que el novelón continuará y quién sabe hasta cuándo podrá existir una sentencia en contra del Tláloc ballezano, cuyos pasos de baile ya son extrañados en los antros de moda de Chihuahua capital.