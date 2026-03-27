Acusan a director de empresa en Delicias por fraude de 13 mdp, se aumentó el sueldo e inventó puestos

*Como director de la moral Grupo Hidroponia El Silencio, ubicada en Delicias, realizó diversas operaciones ilegales para obtener un lucro personal

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, logró la vinculación a proceso del imputado Luis Humberto R. J., por el delito de administración fraudulenta, con un detrimento de 13 millones 633 mil 880.18 pesos, en perjuicio de una empresa.

Ante del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 651/2024, el agente del Ministerio Público demostró la probable responsabilidad de este masculino, por hechos cometidos desde el 2017 hasta marzo de 2023, cuando trabajaba para el Grupo Hidroponia El Silencio, ubicado en ciudad Delicias.

En la investigación ministerial se señaló que, Luis Humberto R. J., se desempeñó como director general y apoderado de la moral víctima, lo cual presuntamente utilizó para aumentarse su propio sueldo y el de la contadora, sin autorización.

Asimismo, al parecer generó préstamos personales sin restituirlos a la empresa, realizó erogaciones sin comprobante ni justificación, creó puestos inexistentes, inventó operaciones o gastos inexistentes y exageró los reales.

Cabe señalar que todo lo anterior lo logró con la complicidad de cuatro personas, dos de ellas empleados activos, y otras dos de quiénes recibía facturas alteradas.

La carpeta de investigación pudo ser judicializada el pasado 17 de marzo, con la formulación de imputación en audiencia inicial, y en la continuación, desarrollada el día 21, el Juez de Control dictó su auto de vinculación a proceso.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).