Acuerdan Poder Judicial de Chihuahua y de Nuevo León, intercambio de proyectos estratégicos en digitalización e innovación

En un encuentro para fortalecer el Estado de Derecho, la innovación y digitalización de los procesos judiciales; el Poder Judicial del Estado de Chihuahua encabezado por la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera Sandoval recibió a su homologa del Poder Judicial de Nuevo León, la Magistrada Presidenta, Laura Perla Córdoba Rodríguez durante su visita a la ciudad judicial en la capital del estado.

Este acercamiento permitió consolidar un espacio de diálogo técnico y aprendizaje mutuo, reafirmando que la cooperación es la ruta hacia una excelencia judicial.

Durante la jornada, la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera Sandoval, encabezó junto a la Presidenta del Organo de Administración, Karla Reyes Orozco, y las Magistradas y Magistrados, Cristina Campos, Yamil Athié, Claudia Juárez, Karina Castañeda, Andrés Pérez Howlet, realizaron una serie de exposiciones sobre los proyectos estratégicos que definen la visión humana del Poder Judicial de Chihuahua. Estos modelos, diseñados para ofrecer una justicia protectora y cercana, serán referentes para su replica e implementación en Nuevo León, destacando programas como:

TEVIOGEN: Tribunales Especializados en Violencia de Género, TEMP: Tribunal Especializado en Medidas de Protección, TTA: Tribunal de Tratamiento de las Adicciones, SAPCOV: Salas de Escucha a Personas con Grado de Vulnerabilidad, Soy Legal: Iniciativa de cultura de la legalidad para la niñez y juventud, y CECOFAM: Centro de Convivencia Familiar.

Como eje central de la visita, se formalizó la firma de un Convenio de Colaboración destinado a fortalecer la formación jurídica, impulsar procesos ágiles y promover la digitalización a través de tribunales virtuales.

“Este acuerdo representa un impulso que nos permite alcanzar nuestros objetivos en materias claves como es la capacitación y la formación judicial, el intercambio de las buenas prácticas, la innovación tecnológica y las mejores prácticas aplicables en cada uno de los procesos que nosotros tenemos, con visión de futuro, que apuesta a la profesionalización constante, la innovación responsable y a la mejora continua del servicio judicial, compartió la presidenta del PJE, Herrera Sandoval.

Por su parte en su intervención, la titular del PJ de Nuevo León,Perla Córdova Rodríguez, compartió; ‘la coordinación entre poderes judiciales no solo enriquece el trabajo interno de nuestras instituciones, sino que impacta directamente en la calidad del servicio que brindamos. Cuando colaboramos, cuando sumamos experiencias y conocimientos, contribuimos a generar una mayor confianza en la justicia y a consolidar instituciones más sólidas y preparadas para los desafíos presentes y futuros”.

El PJE de Chihuahua con este pacto, entre ambas instituciones no solo modernizan sus estructuras, sino que refrendan un compromiso compartido: consolidar una justicia sólida, profesional y, ante todo, sensible a las demandas sociales actuales.