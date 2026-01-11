Actor de ‘Mi Pobre Angelito’, es citado por solicitar prostitución en California

El actor Daniel Stern, que interpretó al torpe ladrón Marv Murchins en las primeras dos películas Mi Pobre Angelito, protagonizadas por Macaulay Culkin , fue citado por la policía por presuntamente solicitar los servicios de una prostituta.

De acuerdo con los reportes, Stern, de 68 años, se encontraba en un hotel de Camarillo, California, el pasado 10 de diciembre de 2025, cuando agentes del condado de Ventura le giraron una citación por presunta solicitud de prostitución, según documentos policiales obtenidos por el sitio de noticias TMZ.

Según el mismo informe, Stern no fue detenido ni arrestado en relación con el presunto incidente.

Hasta el momento, no existen antecedentes penales ni reportes previos de conflictos legales similares en el historial de Stern. Asimismo, su equipo no ha emitido comentarios ni respondido a las solicitudes de información por parte de los medios sobre este caso.

En California, la solicitud de prostitución se clasifica como un delito menor, sancionable con hasta seis meses de cárcel en el condado y/o una multa máxima de mil dólares en una primera infracción. En caso de reincidencia, la ley establece penas mínimas obligatorias de prisión: 45 días por una segunda ofensa y 90 días por una tercera.

Este delito no implica el registro como delincuente sexual conforme al código penal. Por lo general, el proceso inicia con la emisión de una citación para comparecer ante un juez; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre una posible audiencia o citación posterior en el caso del actor.

La carrera de Daniel Stern

Nacido el 28 de agosto de 1957 en Bethesda, Maryland, Daniel Stern es un artista polifacético: actor, director, guionista y hasta escultor. Se consolidó una exitosa carrera en Hollywood tras su icónico papel en Mi Pobre Angelito. Posteriormente participó en producciones como Los años maravillosos y City Slickers. Luego de retomar a Marv, el torpe criminal, en Mi Pobre Angelito 2, perdido en Nueva York el actor formó parte de cintas como Rookie of the Year, Viva Las Vegas, A Previous Engagement y City Slickers II, entre otros proyectos.

Está casado con Laure Mattos desde 1980 y juntos tienen tres hijos, entre ellos Henry Stern, senador estatal de California. En 2019, la pareja renovó sus votos matrimoniales en una emotiva ceremonia sorpresa realizada en el programa The Ellen DeGeneres Show.

Aunque en los últimos años se ha mantenido alejado del foco público, Daniel Stern ha sido noticia recientemente. En octubre de 2025 trascendió que fue hospitalizado tras una emergencia médica cuyos detalles no se hicieron públicos. De acuerdo con TMZ, el actor fue atendido por bomberos en su domicilio de California y posteriormente trasladado a un hospital cercano, donde fue evaluado y dado de alta. En ese momento, un representante confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

Actualmente, Stern está enfocado en su faceta artística y dedica gran parte de su tiempo a la creación de esculturas de bronce en su estudio de California.

Con información de Quién