Actor de ‘High School Musical’ es arrestado por posesión de pornografía infantil… entre otros cargos

Matt Prokop, actor de la franquicia ‘High School Musical’, se encuentra detenido en Texas desde diciembre por pornografía infantil y otros cargos.

Matt Prokop, conocido por su papel como Jimmie “Rocket Man” Zara en High School Musical 3: Senior Year, fue arrestado en Victoria County, Texas, bajo múltiples cargos que incluyen la presunta posesión de pornografía infantil.

Actor de ‘High School Musical’ enfrenta cargos de pornografía infantil

Este día, Page Six publica que Matt Prokop, actor de High School Musical, está en prisión en Texas desde el 24 de diciembre pasado por posesión de pornografía infantil y también bajo cargos menores por resistencia al arresto y la violación de condiciones de una fianza anterior.

El medio estadounidense, que retoma información de TMZ, publica que el ex actor de 35 años permanece bajo custodia sin derecho a libertad bajo fianza en la cárcel del condado de Victoria, mientras se aguarda el avance de su proceso legal.

Matt Prokop de ‘High School Musical’ en problemas con la justicia en Texas

Matt Prokop enfrenta un escenario complicado, ya que además de tener antecedentes por otro caso, ahora se le imputaron cargos por posesión de pornografía infantil, según dan a conocer distintos medios estadounidenses.

Según el reporte oficial, Prokop fue detenido por una orden señalada a raíz de violaciones a las condiciones de una fianza impuesta tras un arresto en 2024.

En ese otro episodio, el actor había sido acusado de agresión doméstica agravada y resistencia al arresto.

Durante la investigación de estas nuevas violaciones se incorporó el cargo grave de posesión de pornografía infantil, clasificado como un delito grave de segundo grado.

Además del cargo mayor, se le imputan cuatro cargos menores: violación de la orden de fianza o de protección, evasión de arresto o detención, y dos cargos por resistencia durante la búsqueda o transporte, según informa Entertainment Weekly.

Matt Prokop perseguido por la polémica y alejado de Hollywood

El nombre de Matt Prokop, quien además de su papel en High School Musical 3 apareció en The Office y Hannah Montana, ha estado envuelto en polémicas desde hace años, particularmente por su relación con la actriz Sarah Hyland, conocida por su papel en Modern Family.

Hyland obtuvo una orden de restricción en 2014, alegando que Prokop la agredía física y verbalmente durante su relación.

Estas acusaciones lo pusieron bajo los reflectores y tuvieron un efecto negativo en su imagen, por lo que terminó su carrera de manera abrupta.

Sus últimos créditos fueron en la serie Perception y una película de nombre April Apocalypse, ambos de 2013.

Tras su alejamiento de Hollywood, Matt Prokop había mantenido un perfil bajo, e incluso en 2024 llegó a anunciar su compromiso y la apertura de una cuenta de contenido para adultos en OnlyFans, en lo que parecía un intento por reconstruir una carrera fuera de la industria tradicional.