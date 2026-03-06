Activistas escenifican “cena sangrienta” con Trump, Netanyahu y Epstein en Washington

Activistas realizaron un performance en las inmediaciones de la Casaba Blanca simulando una cena entre el presidente estadunidense, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el delincuente sexual Jeffrey Epstein, para denunciar el “chantaje pedófilo” de Israel a Estados Unidos, en una protesta que se da en el contexto de los ataques militares israelíes y estadunidenses contra Irán desde el sábado 27 de febrero.

En los videos difundidos en redes sociales, tres activistas con las máscaras de Trump, Netanyahu y Epstein participan en una cena donde incurren en abuso de menores y hasta canibalismo, de acuerdo a las imágenes mostradas, donde los personajes terminan con las máscaras llenas de sangre.

Los videos fueron difundidos por los activistas antisionistas Hazami Barmada y Atefeh Rokhvand, quienes ya habían realizado una representación similar en la ciudad en noviembre del año pasado. En una de las grabaciones publicadas en redes sociales, Barmada afirmó que la intervención busca “exponer los vínculos de Epstein con el establishment sionista”, de acuerdo a información recogida por el diario Times of Israel.