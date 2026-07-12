Accidente múltiple en la autopista Guadalajara–Tepic deja nueve muertos y 13 heridos

Un accidente múltiple registrado en la autopista Guadalajara–Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, dejó de manera preliminar nueve personas fallecidas y 13 lesionadas; informó la Comisión Nacional de Emergencias, Delegación Estatal Nayarit.

De acuerdo con una actualización difundida en redes sociales, el conductor de un tractocamión circulaba por el carril de alta cuando presuntamente perdió los frenos. Al intentar incorporarse al carril de baja para utilizar la zona de frenado de emergencia, se encontró con otro accidente que ya se había registrado en el lugar.

Sin posibilidad de detenerse, el tractocamión impactó por alcance a cinco vehículos y a otra unidad de carga involucrada en el incidente previo. Las autoridades y cuerpos de emergencia desplegaron labores de rescate y atención en la zona.

Se registra fuerte accidente sobre la autopista Guadalajara-Tepic. De acuerdo con reportes, un tractocamión embistió a trabajadores de mantenimiento y a varios vehículos. Se reportan varios muertos. Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/27jAXGtFSc — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 12, 2026

Siete víctimas murieron calcinadas

El saldo actualizado fue de nueve personas fallecidas, siete de ellas calcinadas. Las otras dos víctimas no presentaban quemaduras, entre ellas se encontraba un trabajador de mantenimiento localizado debajo del tractocamión.

También resultaron heridas 13 personas: tres trabajadores de mantenimiento de la autopista, dos elementos de la Guardia Nacional (GN) y ocho civiles. Cuatro pacientes fueron trasladados a Tepic, seis al Hospital Arboledas de Guadalajara y tres al Hospital Country 2000, también en la capital jalisciense.

La circulación con dirección a Guadalajara fue reabierta posteriormente, aunque el tránsito avanzaba con lentitud debido a la acumulación de vehículos generada por el cierre y las labores de emergencia.

La Comisión Nacional de Emergencias señaló que la información es preliminar y pidió a quienes circulen por el tramo extremar precauciones, tener paciencia y mantenerse atentos a nuevas actualizaciones conforme las autoridades confirmen más datos.

Con información de López Dóriga