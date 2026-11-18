Con una bolsa de 4 millones 200 mil pesos, el Gobierno Municipal de Chihuahua anunció la décima emisión del Fondo Municipal para Artistas y Creadores (FOMAC), programa que busca impulsar el talento local mediante estímulos económicos para el desarrollo, creación y difusión de proyectos artísticos y culturales.

René Chavira informó que esta convocatoria contempla ocho categorías, en las que los participantes podrán acceder a apoyos que van desde los 60 mil hasta los 180 mil pesos anuales, destinados a desarrollar sus propuestas durante un periodo de 12 meses.

Los artistas interesados podrán registrar sus proyectos a través de la plataforma digital fomac.icm.gob.mx, cuyo sistema fue diseñado para facilitar el proceso de postulación. Además, durante el periodo de vigencia de la convocatoria, el Instituto de Cultura del Municipio ofrecerá asesorías tanto en línea como de manera presencial para orientar a quienes deseen participar.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 14 de diciembre, por lo que se invitó a la comunidad artística de Chihuahua a aprovechar esta oportunidad para obtener recursos que permitan concretar sus proyectos y fortalecer la actividad cultural en la ciudad.