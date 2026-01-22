Abre UACH inscripciones del Taller de Artes Plásticas para pequeños artistas

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Artes, dio a conocer que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar al Taller de Artes Plásticas Infantil como parte de su oferta cultural y formativa. El taller está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años que disfrutan de dibujar, pintar y crear, brindándoles la oportunidad de explorar y desarrollar su talento artístico en un ambiente lúdico y formativo.

Las sesiones se impartirán en un horario de 5:00 a 7:00 de la tarde, con la opción de asistir un día a la semana, eligiendo entre martes, jueves o viernes, lo que permite mayor flexibilidad para las familias.

En cuanto a los costos, la inscripción anual tiene un precio de 630 pesos, mientras que la mensualidad es de 730 pesos. Para obtener más información, las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones de la Facultad de Artes o comunicarse al teléfono 614-439-1850, extensiones 4418 o 4450.

Con estos talleres, la UACH busca fomentar la creatividad y la expresión artística desde edades tempranas, impulsando el desarrollo cultural de la niñez chihuahuense.