Abre Neymar la puerta a una posible retirada a final de temporada

Neymar insinuó que existe la posibilidad de que se retire como jugador profesional cuando termine su actual contrato con el Santos a final de esta temporada, es decir, en diciembre próximo.

No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco

El exjugador del Barcelona y París Saint-Germain afirmó que vive “año a año” y que este será realmente “muy importante” para el Santos y para la selección brasileña por elMundial 2026, en el que aspira poder participar tras una larga ausencia en la absoluta debido a numerosas lesiones.

Información de Aristegui Noticias