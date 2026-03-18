Abre Municipio pre-registro del Presupuesto Participativo 2027 para orientar a promoventes

Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana y fortalecer los proyectos comunitarios, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, presentó la convocatoria para el pre-registro de proyectos del Presupuesto Participativo 2027.

Este proceso se llevará a cabo del 18 de marzo al 30 de abril, periodo en el que las y los interesados podrán recibir orientación y acompañamiento para estructurar correctamente sus propuestas, lo que les permitirá integrarlas de manera más efectiva a este ejercicio democrático.

Durante la presentación se destacó que este mecanismo busca brindar asesoría cercana a la ciudadanía, resolver dudas y fortalecer las iniciativas desde su etapa inicial, incrementando así sus posibilidades de avanzar dentro del proceso.

En el evento estuvieron presentes Laura Contreras, coordinadora de Participación Ciudadana; Jorge Espinoza, presidente del Consejo Consultivo; y la regidora Rosa Isela Martínez.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas ubicadas en calle Libertad y Segunda, en la Zona Centro, donde recibirán atención directa para realizar su pre-registro.

Los proyectos deberán alinearse a rubros como infraestructura urbana, rehabilitación de espacios públicos, equipamiento comunitario, movilidad y seguridad vial, deporte, cultura, educación y fortalecimiento del tejido social.