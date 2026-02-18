Abre IMSS convocatoria para contratación temporal de personal médico y de Enfermería para Estrategia Salud Casa por Casa

Las personas interesadas, comunicarse al teléfono 6143812344.

Personal de Enfermería y Médico General

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua está contratando Personal de Tiempo Determinado (PTDAM), conocidos como eventuales, para la Estrategia Salud Casa por Casa en distintos municipios de la entidad.

Lo anterior, lo informó el titular de la Jefatura de Servicios de Personal licenciado, Eduardo Palma Rivera, quien destacó que esta contratación es para fortalecer la atención a la Estrategia Salud Casa por Casa.

Indicó que los requisitos son los siguientes:

Acta de nacimiento

Identificación oficial (INE, Pasaporte o Cédula Profesional)

Registro Federal de Contribuyente (RFC)

Título y cédula de Enfermería y/o Médico General

Número de Seguridad Social (impreso de la página oficial IMSS Digital)

Aviso de retención de crédito INFONAVIT (según sea el caso)

Comprobante de domicilio reciente, menor de tres meses

Curriculum vitae original firmado en cada hoja, con fotografía

Estado de Cuenta con Clave Interbancaria

Palma Rivera señaló que las personas interesadas deben comunicarse al teléfono 6143812344, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalece la atención y los servicios en beneficio de la población derechohabiente.