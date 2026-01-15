A pesar de la sequía de títulos, Acereros tienen una de las aficiones más leales

Los Acereros de Pittsburgh han naufragado por casi 17 años en busca de su séptimo título de Supertazón. A pesar de la sequía de trofeos, se mantienen como uno de los equipos con mayor afición en México, junto a los Vaqueros de Dallas y los 49ers de San Francisco. Sus seguidores más longevos, que empezaron a apoyarlos desde las décadas de 1960-1970, cuando los primeros partidos de la NFL se transmitieron en el país por televisión abierta, confían que reclutar a talento joven puede ser la vía para regresar a sitios competitivos en la liga, tras la salida del entrenador Mike Tomlin.

“Los aficionados a los Acereros somos muy leales, como la mayoría de seguidores de otros equipos de la NFL que no cambian sus colores por nada, a pesar de las altas y bajas. Los de la vieja guardia que estamos en el grupo buscamos transmitir ese cariño por el equipo a las nuevas generaciones, que aún no tienen grandes referentes como los tuvimos nosotros en la época de 1970, cuando se ganaron cuatro Supertazones. Ese plantel estaba lleno de ídolos como Terry Bradshaw, Franco Harris y Lynn Swann, la verdad había muchísimo talento”, explicó Sergio Carrasco, fundador del grupo Steelers Family en México.

En cada temporada, este grupo se reúne en un bar en la colonia Condesa para apoyar a su equipo; para el duelo de comodines acudieron alrededor de 350 integrantes, que ondearon sin parar sus “toallas terribles”. De acuerdo con datos de la liga, México es uno de los países con más aficionados a la NFL en el mundo, con alrededor de 40 millones de seguidores.

Restructuración necesaria

“Había mucha emoción en el juego ante Houston, pues durante los tres primeros cuartos estábamos en la pelea y con el drama del partido anterior sabíamos que todo se podía. Pero la derrota confirmó que ya era necesaria una restructuración. La sensación por la salida Tomlin ha sido rara, pues desde que soy aficionado al equipo he visto marcharse solamente a tres entrenadores (Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin”, agregó Carrasco.

Pittsburgh conquistó por última vez el Supertazón en 2009, cuando Ben Roethlisberger lanzó el pase del triunfo para vencer a los Cardenales de Arizona y conseguir el sexto campeonato para la franquicia, la cual no gana un duelo de playoffs desde 2016. Desde la salida de Ben en 2022, no cuentan con una estrella que brinde alegrías constantes, pues mariscales campeones de Supertazón como Russell Wilson y Aaron Rodgers no dieron los resultados deseados

“Espero que sean años difíciles pero no desastrosos. En la actualidad no veo a ningún jugador emblemático en el plantel, ojalá el equipo pueda reclutar talento joven en el Draft, que se realizará en abril precisamente en Pittsburgh, para construir una buena base de jugadores de la mano del nuevo entrenador. Me gustaría que ocurra como en la década de 1970, que con puro joven se construyó un equipo de época y que posteriormente fueron miembros del Salón de la Fama”, concluyó Carrasco.