A pedradas agreden a policía municipal en colonia La Galera; tres detenidos

La tarde de este sábado, tras atender un llamado de emergencia sobre la calle Del pardo y Del overol, sujetos lesionan a un agente de policía municipal a paradas y luego se atrincheran en un domicilio.

Ante el evento violento contra los uniformados, fue necesario la intervención del grupo del Equipo de Proyectos Especiales (EPE), K9 y Antimotines.

El operativo duró alrededor de 2 horas hasta que logran someterlos, se trató de tres hombres que fueron puestos a disposición de la DSPM tras los hechos ocurridos en la colonia La Galera, al sur de la capital.