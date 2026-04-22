A bordo de Jetta color negro balean a un joven en la colonia Madera 65

Sobre las Calles Plan de Ayala y Gabriel Teporaca, en la colonia Madera 65, un hombre resultó lesionado con arma de fuego. La agresión la protagonizaron tres sujetos a bordo de un Jetta color negro de modelo atrasado.

La víctima indentificado como Josué B., de 23 años fue lesionado en el abdomen con salida a la espalda. No obstante fue atendido por paramédicos de Cruz Roja.

Agentes de la Fiscalía se hicieron cargo de la investigación, mientras que con apoyo de la Policía Municipal se implementó operativo para dar con los presuntos responsables.