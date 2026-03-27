A 30 años del éxito de “Vivo por ella”, Andrea Bocelli regresa a México para dar un concierto en el Zócalo de la CDMX

El cantante italiano Andrea Bocelli se presentará el 18 de abril en la plaza del Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, según confirmó Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital.

El cantante italiano Andrea Bocelli se prepara para reencontrarse con el público mexicano con un concierto gratuito que dará la noche del 18 de abril en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, según confirmó este día la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada. Este espectáculo será el primero que dé en la capital desde su presentación en febrero de 2023.

javascript:void(0)

Andrea Bocelli dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

A tres años de su última visita a la CDMX y a 30 años de que surgiera “Vivo per lei”, canción que en 1998 llegó a México como “Vivo por ella”, como tema principal de la telenovela Vivo por Elena (y que afianzó el vínculo entre el intérprete y el público mexicano), Andrea Bocelli sumará su nombre a la larga lista de estrellas internacionales que han convertido el Zócalo capitalino en un escenario monumental cuando se presente en concierto el sábado 18 de abril.

“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito. Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, escribió Clara Brugada en sus redes sociales para confirmar el show.

Andrea Bocelli, el historial del tenor más pop y colaborativo de la música contemporánea

Si algo distingue la carrera de Andrea Bocelli es su capacidad para moverse entre la ópera y el pop sin “traicionar” su identidad. “Vivo por ella” es uno de los ejemplos más claros de ese puente: una pieza con estructura lírica, pero accesible para audiencias masivas.

Ese mismo modelo lo ha repetido a lo largo de su carrera mediante duetos estratégicos con figuras del pop global. Cantó con Céline Dion en “The Prayer”, con Ed Sheeran en “Perfect Symphony”, así como con Dua Lipa, Ariana Grande y Jennifer Lopez, entre muchos otros.

Sin embargo, uno de los duetos más recientes que ha hecho y que más han llamado la atención fue el que protagonizó con la colombiana Karol G, con quien grabó una nueva versión de “Vivo por ella”, tema que interpretaron juntos en el concierto Grace for the World, realizado en septiembre de 2025 en la plaza de San Pedro en Roma, y que es una canción que tiene gran arraigo entre los mexicanos.

“Vivo por ella”, pieza clave de Andrea Bocelli para conquistar al público mexicano

“Vivo por ella”, interpretada por Andrea Bocelli y Marta Sánchez, fue el tema central de la telenovela Vivo por Elena, protagonizada por Victoria Ruffo y Saúl Lizaso en 1998, y se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla, generaciones y géneros musicales.

Originalmente titulada “Vivo per lei”, la pieza nació en Italia como una declaración de amor a la música misma, un recurso poético que juega con la ambigüedad romántica: parece dedicada a una mujer, pero en realidad celebra el arte sonoro como motor de vida; y que el tenor italiano grabó en 1996.

El tenor italiano Andrea Bocelli dará un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX (D.Venturelli/Getty Images)

Como tema de entrada de un melodrama, la canción hizo un match perfecto con la esencia del relato, ya que bastaban los primeros acordes para que el espectador conectara con el drama, la injusticia y el romance que definían la historia de Elena.

“Vivo por ella” ayudó a fijar el tono, pero también a construir memoria colectiva. Aún hoy, escucharla remite directamente a esa etapa de la televisión mexicana.