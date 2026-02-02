En otras noticias:

“Ardido y sin argumentos, habla de nepotismo quien gobierna como empresa familiar”: Xóchitl Contreras por acusaciones de Pérez Cuéllar

La diputada local, Xóchitl Contreras, respondió de manera firme y directa a las acusaciones del presidente municipal Cruz Pérez, quien intentó desviar la atención señalándola falsamente de “nepotismo”, luego de que la legisladora exhibiera actos de corrupción y malas prácticas dentro del Gobierno Municipal.

“La acusación del presidente municipal no solo confirma su enojo, sino también una preocupante incapacidad para entender conceptos básicos del servicio público”, afirmó la diputada, al señalar que confundir trabajo honesto con nepotismo es una estrategia burda para evadir responsabilidades.

Xóchitl Contreras fue clara: nepotismo no es tener familiares trabajadores con años de trayectoria y méritos propios, cuando no existe subordinación, cuando no se es jefa directa, cuando no se firman contratos ni se decide sobre nombramientos. “Eso se llama trabajo honesto. Pero entiendo que para Cruz Pérez ese concepto resulte incómodo”, expresó.

La legisladora subrayó que lo que realmente tiene molesto al alcalde es que se le esté diciendo la verdad de frente a la ciudadanía. “Desde que empecé a señalar calles destruidas, colonias abandonadas, obras infladas, desorden administrativo y un municipio que se cae a pedazos, su única respuesta ha sido el ataque personal y la mentira”, sostuvo.

Xóchitl Contreras señaló la enorme contradicción del presidente municipal, quien hoy pretende dar lecciones de ética pública, cuando es de conocimiento público que familiares directos de su esposa se encuentran trabajando dentro del DIF Municipal, bajo una estructura que él mismo controla. “Eso sí tiene nombre. Eso sí es nepotismo. Y eso, al presidente Cruz Pérez es lo que le duele que se diga en voz alta”, afirmó.

La diputada cuestionó que el alcalde prefiera atacar a quienes señalan los problemas, en lugar de explicar por qué Ciudad Juárez vive entre baches, inseguridad, inundaciones, servicios públicos colapsados y un abandono evidente, a pesar del aumento constante en impuestos y la recaudación histórica del municipio.

“No me ataca porque mienta. Me ataca porque digo la verdad, porque exhibo la corrupción, porque señalo el abandono y porque a este gobierno ya se le acabaron las excusas”, puntualizó.

Finalmente, la diputada reiteró que seguirá trabajando por Ciudad Juárez, defendiendo a las familias juarenses y señalando los abusos del poder, aunque eso incomode al presidente municipal. “Si va a debatir, hágalo con argumentos. Si no puede, al menos no exhiba su ignorancia ni su enojo. concluyó.