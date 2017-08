Vinculan a tercer implicado por secuestro de Andrea; pasaría 57 años en prisión

Con una sólida argumentación y la presentación de evidencias suficientes, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía obtuvo el auto de Vinculación a Proceso en contra de Francisco J. R., probable responsable del secuestro exprés y robo agravado en perjuicio de Andrea Athié Corral.

“Me mandó Daniel a conducir la camioneta, avanzamos un tramo, retornamos y ahí se quedó el carro parado, ya no traía gasolina; me quitó la camioneta y se fueron Ramón y Daniel con ella… Me quedé en el carro en la carretera”, expresó al inicio de la audiencia el imputado al ejercer su derecho a declarar.

En concordancia, las indagatorias ministeriales, determinaron que el 14 de mayo, participó de manera dolosa en el crimen; en compañía de Daniel y Ramón (ambos detenidos con anterioridad), que amagaron a la víctima con un arma de fuego para apoderarse de una camioneta Dodge Journey, valuada en 252 mil pesos.

Para cometer el delito, los sujetos privaron de la libertad a la joven a quien posteriormente, los cómplices del imputado, le quitaron la vida con un disparo de arma de fuego, en una brecha ubicada en el kilómetro 40 +800 de la carretera Chihuahua- Cuauhtémoc.

Francisco J. R., fue detenido el lunes 31 de julio, en la localidad de Huajumar, municipio de Ocampo, por Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, durante un operativo estratégico que se implementó para capturarlo.

Ahora, la Juez de Control le dictó prisión preventiva hasta que concluyan las investigaciones del proceso penal, y de ser encontrado responsable de los hechos que se le imputan, podría alcanzar una pena mínima de 57 años de prisión.