Se requiere diagnóstico sobre adicciones: Fiscal Occidente

Para atacar de manera frontal el problema de narcomenudeo, se requiere primero tener un diagnóstico completo para conocer desde todos los ángulos la problemática de adicciones que viven nuestros jóvenes.

Lo anterior lo manifestó aquí el Fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Jesús Manuel Carrasco Chacón durante la reunión mensual de los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad en el que se analizaron los índices en materia delictiva.

El responsable de la procuración de Justicia en esta región, manifestó que el narcomenudeo, la piratería y la venta de licor clandestino son las principales actividades ilícitas que generan fuertes ganancias económicas a un grupo del crimen en esta zona.

Reiteró que es principalmente la venta de droga lo que hace altamente rentable esta plaza para los grupos del crimen.

Dijo que tras la muerte del líder criminal El Cabo, surgió otro sucesor que ahora se hace llamar El Tigre que busca posicionarse en la distribución de enervantes y quien ya está plenamente identificado.

Sostuvo que este diagnóstico sobre las adicciones tendrá que ser un trabajo en el que participen Fiscalía de manera coordinada con autoridades educativas y de salud, las corporaciones policiales y los organismos de la sociedad civil.

“Le urge a la ciudad un estudio del problema de consumo de drogas para dimensionar el problema que tenemos; estas ganancias que tiene el cártel y que hacen a la ciudad tan atractiva para las fuerzas del crimen, se traduce en un serio problema de salud”, manifestó el Fiscal.

Dijo que después de esta problemática se desprenden diversos hechos delictivos como privaciones de la libertad, ejecuciones, compra de vehículos robados o americanos de armas de fuego y la adquisición de más droga.

“Mientras no se asimile la magnitud del problema que tenemos aquí en la ciudad, no vamos a entender el problema; es decir si no lo podemos medir no lo vamos a poder comprender ni atacar”, resaltó el Fiscal.

En la reunión estuvieron presentes representantes de las distintas corporaciones policiales, sectores de comercio, industria, educación salud y entre otros.