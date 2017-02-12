Se activa Alerta Ámber para la localización de las hermanas Juárez

La Fiscalía Especializada de la Mujer activo dos Alertas Ámber las cuales correspondan a las hermanas Juárez, quienes fueron sustraídas el día de hoy por la mañana de su domicilio ubicado en la colonia Vistas de San Guillermo.
Asimismo se dio aviso a las diversas instituciones que participan en el proceso de búsqueda y localización, en tanto agentes investigadores realizan las indagatorias correspondientes.
MARLENE ADRIANA MELENDEZ JUAREZ
FECHA DE EXTRAVÍO: 12 DE FEBRERO DEL 2017.
LUGAR: COLONIA VISTAS DE SAN GUILLERMO,
FECHA DE NACIMIENTO: 25 DE AGOSTO DEL 2012.
EDAD: 4 AÑOS
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
ESTATURA: 1.04 CENTIMETROS
COMPLEXIÓN: DELGADA
PESO: 17 KILOGRAMOS
CABELLO: LACIO, OBSCURO, LARGO.
TEZ: BLANCA
OJOS: CAFÉ CLARO
NARIZ: CHATA
LABIOS: DELGADOS
BOCA: CHICA
FRENTE: MEDIANA
SEÑAS PARTICULARES: NINGUNA.
VESTIMENTA: MAYAS NEGRAS CON CORAZONES SWEATER NEGRO CON GRIS Y BOTAS CAFÉS.
OPERACIÓN EN LA CLAVÍCULA IZQUIERDA
LA MENOR SE ENCUENTRA EN COMPAÑÍA DE SU HERMANA ANY PAULINA JUAREZ
ENRIQUEZ AMBAS SE ENCONTRABAN EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA COLONIA
VISTAS DE SAN GUILLERMO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH Y HASTA EL
MOMENTO NO HAY DATOS DONDE PUEDAN SER LOCALIZADAS.
ANY PAULINA JUAREZ ENRIQUEZ
FECHA DE EXTRAVÍO: 12 DE FEBRERO DEL 2017.
LUGAR: COLONIA VISTAS DE SAN GUILLERMO,
FECHA DE NACIMIENTO: 2015.
EDAD: 1 AÑO
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
ESTATURA: 65 CENTIMETROS
COMPLEXIÓN: DELGADA
PESO: 10 KILOGRAMOS
CABELLO: QUEBRADO, OBSCURO, CORTO.
TEZ: MORENA
OJOS: CAFÉ OBSCURO
NARIZ: CHATA
LABIOS: DELGADOS
BOCA: CHICA
FRENTE: MEDIANA
SEÑAS PARTICULARES: NINGUNA.
VESTIMENTA: VESTIDO DE MEZCLILLA COLOR AZUL, SWEATER ROSA MALLAS BLANCAS Y BOTAS ROSAS.
OPERACIÓN EN LA CLAVÍCULA IZQUIERDA
LA MENOR SE ENCUENTRA EN COMPAÑÍA DE SU HERMANA MARLENE ARIANA
MELENDEZ JUAREZ AMBAS SE ENCONTRABAN EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA
COLONIA VISTAS DE SAN GUILLERMO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH Y
HASTA EL MOMENTO NO HAY DATOS DONDE PUEDAN SER LOCALIZADAS.