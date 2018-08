Presume Fiscalía que presunto asesino de Rafita lo rapto para abusar de él

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, logró acreditar ante un Juez de Control, la presunta responsabilidad de Rosalío Soledad M. de 23 años, por el delito de homicidio, cometido en agravio de David Rafael Santillán Vargas alias “Rafita” de 6 años, por lo que otorgó la orden de aprehensión.

En torno a las investigaciones y entrevistas realizadas por el agente del Ministerio Público, se declararon a 36 personas, de las cuales Rosalío Soledad cayó en contradicciones, por lo que quedó bajo arresto por el delito de falsedad ante la autoridad, motivo por el cual se solicitó una orden de cateo a su vivienda.

La madrugada de este día, se llevó el cateo en la vivienda ubicada en la calle Playa San Carlos 9960-14, en la colonia Praderas del Pacifico, donde fueron localizadas y aseguradas cobijas, sabanas y una pelota de color rojo, asimismo, se recabaron muestras biológicas del interior del domicilio, de los lugares donde presuntamente estuvo el cuerpo del menor.

Hechos:

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación iniciaron con la búsqueda del menor David Rafael, el pasado 8 de agosto, cuando aproximadamente a las 14:00 horas, la víctima se extravió en la calle Playa de San Carlos, en el Fraccionamiento Praderas del Pacifico, por lo que fue reportado horas después a la Fiscalía.

Su búsqueda se realizó día y noche desde esa fecha hasta el pasado lunes 13, cuando aproximadamente a las 11:30 horas, fue localizado un cuerpo con las características del menor, por lo que el Ministerio Público inició las investigaciones con los testimonios de varias personas.

Padres del menor reconocieron el cuerpo la noche del lunes cuando acudieron al Servicio Médico Forense, por lo que se realizó el trámite de entrega del cuerpo para posteriormente ser velado.

Testimonio:

El argumento del presunto responsable se contradijo en varias ocasiones mencionando que él había visto a varias personas armadas que llegaron en un vehículo y arrojaron un cuerpo, mismo que anotó las matrículas de la camioneta.

Después de caer en varias contradicciones en las entrevistas frente a los agentes ministeriales, mencionó que el niño llegó a su vivienda y le dijo que no quería regresar a su casa, y finalmente dijo que el niño ingresó a su vivienda y se puso a jugar con una pelota ya que son vecinos.

Entrevista al sujeto activo.

El menor se puso a jugar con una pelota y quebró una figura en la sala, motivo por el cual lo tomó de los brazos y azotó en una pared quedando tirado por varios minutos.

Después al no responder el menor, lo cargó y llevó a su recamara, pero horas más tarde se percató que no tenía signos vitales y lo cubrió con una sábana y cobija para ponerlo en el closet para que al regresar su mamá no se diera cuenta.

Al paso de los días, el menor emitía olores y el presunto agresor utilizó químicos ya que el cuerpo se empezaba a descomponer, pero la madrugada del lunes 13 de agosto, el presunto culpable lo cubrió con una bolsa negra y lo llevó hasta el lugar donde fue localizado.

Teoría:

La teoría de la Fiscalía se centra en que el sujeto activo, ingresó al menor a su domicilio en contra de su voluntad con la finalidad de agredirlo sexualmente, esta hipótesis está basada en un antecedente del año 2015, cuando el agresor abusó sexualmente de una joven menor de edad en circunstancias similares y fue sentenciado.

Cabe mencionar que la Dirección de Servicios Periciales cuenta con basta evidencia la cual será analizada científicamente y en el momento procesal oportuno será presentada ante un Juez de Control.

Por lo anterior, en las próximas horas el detenido será llevado ante el Juez para imputarle el delito, asimismo, fijará la fecha de la audiencia de vinculación a proceso penal donde determinará su situación jurídica.