Presenta DSPM a tres hombres luego de robo con violencia a Coppel

Agentes de la Policía Municipal detuvieron la tarde del miércoles a tres personas con el fin de indagar su probable participación en un robo con violencia cometido en contra de una tienda departamental ubicada al norte de la ciudad, de donde según el reporte de los afectados, los asaltantes se habrían llevado una determinada cantidad en efectivo para luego huir del lugar.

Tras un rápido operativo, los municipales localizaron una pick up descrita por las víctimas, al circular por calles del fraccionamiento Chihuahua 2094 muy cerca de la sucursal de Coopel que reportaba el robo con violencia a manos de dos sujetos.

En la pick up, una Nissan blanca modelo 2009 con placas nacionales, viajaban tres hombres que fueron conminados a descender de la unidad por los agentes, mismos que refirieron pertenecer a una corporación de seguridad, sin embargo, personal del establecimiento comercial expresó coincidencias entre quienes cometieron el robo y los ahí ubicados por la Policía Municipal.

En ese sentido, los tres hombres, la pick up sus pertenencias fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con el fin de deslindar responsabilidades al respecto, ante la acusación en ese momento de la parte afectada en contra de quienes dijeron ser Demetrio A. A., Bertelis N. M. y José Alejandro C. C., de 39, 36 y 36 años de edad respectivamente.