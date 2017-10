Un individuo que obligaba a su hijastra a pedir dinero en centros comerciales a cambio de no golpearla, fue detenido por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión como probable responsable del delito de trata de personas, conducta que ocurrió en múltiples ocasiones en el 2016.

El detenido está identificado como Israel R.S. de 39 años, quien tenía amenazada a la menor si no le entregaba a diario la cantidad de 500 a 600 pesos, dinero que recolectaba en diversas plazas comerciales, no obstante, si no juntaba el efectivo era golpeada con un cable eléctrico.

Por esta razón, la victima agobiada salió de su casa y al encontrarse a altas horas de la noche en un supermercado que se encuentra en el circuito Pronaf, guardias del establecimiento dieron aviso a la policía preventiva, quienes la pusieron a disposición del Desarrollo Integral de la Familia.

Dicha autoridad, presentó la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quien se encargó de efectuar las diligencias para recabar los elementos de pruebas y así solicitar a un Juez de Control un mandato judicial, mismo que fue otorgado y cumplimentado en cruce de las calles Grecia y Navarra, de la colonia San Antonio, para presentar al acusado ante el juzgador.