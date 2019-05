Un choque alcance se registró en calles de la colonia Las Granjas, luego de que un conductor chocó en la parte trasera de una pick up.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida José María Iglesias y Sabino, a donde acudieron agentes de la Policía Vial.

Los vehículos involucrados son una pick up Chevrolet S-10, cuyo conductor no alcanzó a frenar y chocó contra una pick up Ford Lobo.

Debido al impacto, sólo se registraron daños materiales.