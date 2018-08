Mueren 3 personas en accidente en Guerrero, entre ellas una niña de 5 años

Tres personas fallecieron y dos más resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban fue impactado por un tráiler en el kilómetro 170 de la carretera Federal número 16 en el tramo San Pedro a Tomochi.

Los fallecidos fueron identificados como Martina L. R de 52 años, Candelario C. R de 35 y Abigail R. C de 5 años de edad, en tanto que resultaron con lesiones Paola R. C de 19 y Raúl R.C de 22 años quienes fueron trasladados a recibir atención médica por golpes múltiples.

Por la información obtenida en el lugar las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet S-10, color azul, sin placas de circulación la cual fue impactada por un tracto camión Kenwort, modelo 2012, color negro y con placas de circulación 853 DZ7.

Personal de la Policía Federal, división caminos se hizo cargo del levantamiento del peritaje para conocer la responsabilidad en estos hechos.