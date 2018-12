Mueren 2 menores en Cuauhtémoc en diferentes hechos

Este lunes se reportó el fallecimiento de dos infantes en la misma colonia y con una diferencia de aproximadamente una hora en ambos casos.

Fue a las 08:25 horas cuando desde las calles 18ª entre Jalisco y Colima, de la Colonia Reforma se informaba a las autoridades que el domicilio número #4880 de este sector se encontraba un menor de 2 meses inconsciente, motivo por el cual acudieron al lugar elementos de policía municipal y paramédicos de cruz roja, quienes al llegar se entrevistaron con la C. Deisy Daniela Torres Parra de 21 años de edad, quien manifestó que minutos antes se percató de que su hijo Cristóbal de 2 meses de edad no respondía a estímulos, siendo confirmado momentos después por parte de los rescatistas, que dicho menor ya no contaba con signos vitales y que una falla respiratoria pudiera tratarse de la causa del fallecimiento.

Así mismo siendo las 09:06 horas, en las calles 21 de marzo y Comonfort de la Colonia Benito Juárez, informaba a través del sistema de emergencias de una situación similar, por lo que, al acudir los oficiales en compañía de paramédicos de cruz roja, se entrevistaron con la C. Priscila Romero Orozco de 18 años de edad, quien manifestó que momentos antes observo que su hija, la menor Nitzy Yareli de 2 meses de edad no respondía a estímulos, la cual al ser asistida, ya no contaba con signos vitales, indicando personal de cruz roja, que se pudiera tratar de una “Muerte de Cuna”.

En ambos casos se notificó de inmediato sobre estos hechos a personal de investigación de fiscalía de distrito de la zona occidente, quienes se hicieron cargo del aseguramiento y procesamiento de los lugares en donde ocurrieron los hechos.