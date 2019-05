Moviliza a bomberos flamazo en colonia UP

Sobre la calle Revolución Proletaria en el domicilio marcado con el número 3612 se registró una explosión de un tanque de 30 kilos, el cual tenía fuga y alcanzó a flamear el bóiler.

Al lugar arribaron policías municipales y bomberos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas porque no se encontraba nadie en casa.

El H. Cuerpo de Bomberos de la Dirección de Seguridad Pública emitió recomendaciones para evitar ser víctimas de un incidente.

No encienda fósforos ni algún tipo de flama cerca de ellos si sospecha de alguna fuga.Proteja los tanques, de manera que no tengan contacto directo con el sol, pues esto aumenta la presión y provoca fugas.Asegúrese de girar perfectamente a posición de cerrado las perillas de estufas u hornos en el interior de la vivienda después de usarlos.Si realiza conexiones o instalaciones, utilice mangueras y materiales adecuados y cerciórese de que no haya fugas en ellas. Una mezcla jabonosa funciona bien para detectarlas.Si desconoce cómo realizar las instalaciones adecuadamente, solicite ayuda de algún experto, aunque implique invertir un poco, pues su seguridad es primordial.Por ningún motivo deje cerca de los cilindros, bóilers o mangueras de gas, sustancias flamables como gasolina, thinner, petróleo o solventes.Al encender los calentadores de agua, sea muy cuidadoso y no acerque el rostro a la puerta del mismo. De preferencia utilice un encendedor de mango largo.Para cualquier emergencia la DSPM pone a su disposición la línea de emergencias 9-1-1.