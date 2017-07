Investiga DSPM números de patrullas, no coinciden con lista

Desde la semana pasada fue ventilada una declaración de tres personas que fueron detenidas atacar a balazos a un hombre en calles Mariano Monterde y Julián Carrillo destacando que portaban una lista de placas referentes a patrullas de la Policía Municipal que debían localizar y ejecutar a sus conductores. Gilberto Loya, jefe de la DSPM dio a conocer que están buscando el origen de las dos listas.

“Son una serie de numerales que no todas concuerdan con algo en específico, por ello se investiga para que no haya correlaciones y números de unidades para que no vayan a ser nuestras o de alguna otra corporación que lo mismo de las matriculas”, expresó Loya Chávez.

Son 17 unidades las incluidas en la lista de patrullas mismas que venían escritas en dos pedazos de cartón: P-376, M0-415, M0-418, M-2164, EE-74-825 de color negro, DZ-76-762, EE-27-996, M0-118, M0-105, M-2102, EE-42-749, EE-75-149, EE-32-152, P-376, M0-407, M0-408, EST-358, EST-032 y EST-2146.