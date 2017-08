Inician proceso vs defraudador que ofrecía trabajo en el 911

La Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales inició un procedimiento penal por el delito de Fraude a Salvador C. B., alias “El Comandante” y Alejandro M. Z., presuntos responsables de obtener un lucro indebido al ofrecer plazas de trabajo, como operadores del sistema de emergencia 9-1-1.

De acuerdo con las evidencias recabadas por el Ministerio Público, entre septiembre de 2016 y abril de 2017, los imputados invitaban a trabajar a las víctimas, para lo cual les solicitaban 500 pesos, cantidad con la que presuntamente realizarían trámites como la obtención de cartas de antecedentes penales y policiacos, y un examen toxicológico.

Asimismo, los sujetos solicitaban a las víctimas que invitaran a más personas de su confianza, para que ingresaran a laborar; no obstante, éstos no tenían ninguna relación con el sistema 9-1-1 y no realizaban ningún trámite, tratándose todo de un engaño.

En la audiencia de vinculación, la representación social acreditó la probable participación de Salvador C. B. y Alejandro M. Z. en los citados hechos, en perjuicio de 25 personas que presentaron una denuncia, fijando el Juez un plazo de treinta días para que concluyan las investigaciones.

Además, a Salvador C. B. se le imputa el delito de Fraude en grado de tentativa y Posesión Simple de droga, ya que el 04 de abril fue sorprendido a través de un operativo cuando pretendía realizar el cobro de los 500 pesos a una víctima, en un parque ubicado en el Paseo Bolívar, y por medio de una revisión, encontraron cocaína entre sus pertenencias.

La Unidad Especializada continúa con los trabajos de investigación y exhorta a los ciudadanos que hayan sido víctimas de este ilícito a presentar la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.