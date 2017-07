Identificados 9 abatidos durante enfrentamiento en Las Varas

Autoridades de la Fiscalía en la zona occidente lograron establecer la identidad de cuatro personas más que fueron abatidas durante el enfrentamiento entre miembros del Cártel de Sinaloa y de La Línea, en la comunidad Las Varas del municipio de Madera.

Fue ayer cuando se emitieron los nombres de las primeras cinco personas identificadas tras varias pruebas periciales y entrevistas con familiares que fueron a reclamar los cuerpos; quedando las identidades de la siguiente manera:

1.- Rafael C. R. de 25 años, originario de Ciudad Juárez y con domicilio en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

2.- Luis Leonel C. C. de 18 años, vivía en la ciudad de Cuauhtémoc, Chih.

3.- Hugo P. M. de 25 años, originario de Oaxaca y con domicilio en Gómez Farias

4.- Astolfo C. C. de 47 años, con domicilio en Nuevo Casas Grandes

5.- Alvaro T. O. de 36 años, originario del estado de Durango y con domicilio en Delicias, Chihuahua.

A estas cinco personas se le sumaron cuatro más, identificadas como Heriberto D. A. de 39 años de edad, con domicilio en Santa Julia, municipio de Misantla, Veracruz; José C. C. de 34 años de edad, originario de Coatzacoalcos, Veracruz; Jorge Alberto S. A. de 23 años, originario de Chihuahua, Chihuahua; y Sergio Rogelio G. L de 23 años de edad, originario y con domicilio en Madera, Chih.

Además se localizaron en dos cuerpos las credenciales a nombre de Antonio L. R. de 27 años, originario de Perote, Veracruz

y Julián B. L con domicilio en Coba de Oro, Minatitla, Veracruz.

Hasta el momento la cifra oficial de muertos es de 15, sin embargo pobladores de dicha comunidad han referido que este número podría ser más alto, debido a que observaron como sicarios recogían y se llevaban cuerpos de heridos por impactos de arma de fuego.