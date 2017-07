Identifica Fiscalía a cinco de los 15 abatidos en Las Varas

Hugo Antonio G. El verdadero nombre de esta persona es Hugo Pérez Méndez,

La Fiscalía General del Estado, zona occidente logró establecer la identidad de cinco de las 15 personas fallecidas durante un enfrentamiento ocurrido la madrugada del pasado miércoles en la comunidad de Las Varas, municipio de Madera.

A través de las investigaciones ministeriales, el resultado de las pruebas periciales y las entrevistas a familiares que acudieron a reconocer los cuerpos se obtuvieron las siguientes identidades:

1.- Rafael C. R de 25 años, tenía su domicilio en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

2.- Luis Leonel C. C. de 18 años, vivía en la ciudad de Cuauhtémoc.

3.- Hugo P. M. de 33 años, originario del estado de Oaxaca y radicado en Gómez Farías.

4.- Astolfo C. C. de 47 años, con domicilio en Nuevo Casas Grandes.

5.- Alvaro T. O. de 35 años, originario del estado de Durango y con domicilio en Delicias.

En cuanto a las personas detenidas por ser partícipes en este hecho violento son:

1.- Luis G. H de 36 años de edad, originario de Minatitlán

2.- Marco Antonio M. de 27 años de edad, originario de Tabasco

3.- Carlos H. O de 24 años de edad, originario de Hidalgo

4.- Efraín G. T de 25 años de edad, originario de Michoacán.

5.- Leonardo G. A de 18 años de edad, originario de Cuauhtémoc, Chih.