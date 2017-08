Emite la Policía recomendaciones para evitar robos al interior de autos

Con el fin de evitar el robo de objetos al interior de autos estacionados, la Dirección de Seguridad Pública recomienda a los propietarios tomar en cuenta algunas sencillas recomendaciones que le ayudarán a proteger el patrimonio y evitar la pérdida de objetos valiosos como computadoras portátiles, joyería, auto estéreos y aún dinero en efectivo.

Es común que las personas acostumbren dejar a la vista en sus autos algunas pertenencias cuando descienden a realizar una compra, recoger niños en escuelas o al acudir a determinados eventos que los convierte en potenciales víctimas de los delincuentes que buscan la primera oportunidad para cometer el robo.

Si bien, la Policía Municipal ha incrementado considerablemente la presencia de patrullas en la vía pública, es necesario que los ciudadanos por su parte, tomen en cuenta que los amantes de lo ajeno esperan la mínima oportunidad para cometer el delito de robo y ocasionar daños al patrimonio familiar.

Recomendaciones

1.- No dejar a la vista objetos que llamen la atención, como portafolios, maletas con computadoras portátiles, cámaras fotográficas, celulares, bolsos, chamarras, etc., porque son blanco fácil. Es preferible ocultarlos en la cajuela, los asientos o la guantera y evitar un doble daño porque para robarlos suelen romper un cristal.

2.- Al descender del auto, dejarlo bien cerrado (algunos robos ocurren por no poner seguros) y no estacionarlo en lugares apartados y solitarios, de preferencia use un estacionamiento privado.

3.- Si baja momentáneamente, no deje encendido el motor del auto, pues no sólo arriesga el robo de objetos, sino hasta el auto mismo.

4.- Revisar que todos los vidrios estén bien cerrados.

Tomando en cuenta que existen otras partes vulnerables y blanco de ladrones como las copas de los rines, es necesario fijarlas con corbatas o tornillos especiales que dificulten el retiro de las mismas, e incluso usar sobre todo en sedanos, tuercas-candado en las llantas para evitar el robo de rines

Adicionalmente, el vehículo debe contar con sistema de alarma y utilizar el candado o bastón de volante al dejarlo sobre la vía pública. Si aún así, observa sospechosos merodeando en su carro o en los demás, haga uso de la línea 9-1-1 para que un policía municipal revise la zona y actúe en consecuencia.