Ejecutan a dos barzonistas en Namiquipa; acusa Yako a Gobierno de omisión

Dos integrantes de la organización campesina “El Barzón” fueron ejecutados este miércoles cuando circulaban por el tramo carretero que conduce del campo menonita 101 a Flores Magón, dentro del municipio de Namiquipa, a la altura del kilómetro 60.

Los barzonistas fueron identificados como Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo, según informó el líder barzonista Eraclio Rodríguez, quien precisó que desde tiempo atrás habían recibido amenazas por problemáticas relacionadas con el agua y esto se informó con tiempo al actual fiscal general del estado, César Peniche.

Según informó el líder barzonista, los productores se dirigían hacia su rancho en el municipio de Namiquipa cuando fueron sorprendidos por hombres armados que dispararon en diversas ocasiones y señaló que las amenazas que habían sido perpetuadas en contra de las víctimas, también fueron realizadas en contra de él y su familia, lo cual fue denunciado de igual forma a las autoridades.

Ante estos hechos, el dirigente del Barzón responsabilizó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; al fiscal general del estado, César Peniche; y al Consejo Estatal de Seguridad, por ser omisos ante las denuncias que han realizado por cuestiones de amenazas en contra de barzonistas, incluyéndolo a él y a su hijo, quienes cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Si algo pasa en mi familia es por omisión de las autoridades que no han querido resolver, pese a que tenemos medidas cautelares no nos tienen suficiente seguridad y han hecho caso omiso a las recomendaciones de la CIDH; a los agentes que me acompañan no les dan vehículos, no les dan ni para comer, mientras que a mi hijo no le tienen ningún tipo de protección”, precisó el dirigente.

Agregó que la comunidad barzonista se encontraba muy dolida por lo suscitado y estaban preocupados por la situación de violencia en el estado de Chihuahua, pues la entidad está lejos de tener un gobierno capaz de enfrentar la inseguridad y un gobierno que ha demostrado tener oídos sordos.