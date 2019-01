Detienen municipales a 22 jóvenes en arrancones

Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de 22 jóvenes presuntamente involucrados en carreras clandestinas conocidas como “arrancones”, que se realizaban la noche del jueves a espaldas del centro comercial Plaza Sendero, hecho donde se realizó el aseguramiento de cuatro vehículos que fueron llevados a la Comandancia Norte.

El hecho se registró en la avenida de las Industrias y Víctor Hugo, al norte de la ciudad, donde un numeroso grupo de jóvenes se encontraba presenciando dichas prácticas ilegales y al momento de arribar los policías municipales, tanto espectadores como automovilistas intentaron huir del lugar, sin embargo se logró el aseguramiento de 13 adultos y 9 menores de edad bajo cargos de ocasionar molestias en la vía pública.

Igualmente se llevó a cabo el aseguramiento de una Jeep Cherokee color negro, modelo 2008, matrícula EMV 8668; un Mitsubishi Galant color azul, modelo 2009, matrícula ENB2078; un Chevrolet Cutlass color azul, modelo 1991, matrícula ELP 9337 así como un Dodge Stratus color guinda, modelo 2003, matrícula ELM 3307.

Los detenidos se identificaron como Raúl Armando Ch. L., Jair Alexander R. I., Abraham Antonio R. R., Francisco Javier H. M., Eder Iván B. E., Ricardo Antonio Q. B., Irving Alan T. G., Luis Alberto R. C. y Pedro Alexis R. I., todos ellos entre los 14 y 17 años, mientras que Javier Abraham V.C., Jesús Daniel G. M., Ernesto Arturo M. R., Manuel Fernando R. C., Adrián Eduardo G. D., Juan José F. S., Irving H. D., Ever G. Ch., Manuel Armando V. P., Jesús Manuel P. O., Martín Alfredo P. C, Aron Alejandro R. P. y Octavio L. R. adultos con edades entre los 18 y 31 años de edad.

En ese sentido, la Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza un exhorto a los padres de familia para estar atentos de sus hijos, pues además de cometer faltas administrativa que justifican el arresto, ponen en riesgo su vida y la de terceros, sean conductores, espectadores o víctimas circunstanciales.