Detienen a sujeto con vehículo robado

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, recuperaron en operativos de vigilancia, prevención y combate a los delitos que implementaron en distintas partes de la ciudad de Chihuahua 3 automóviles robados.

La captura de Salvador Felipe N; apodado “El Chava” de 28 años, tuvo lugar en las calles 27° y Melchor Guaspe, cuando los oficiales se percataron que el conductor de una camioneta Ford, Ranger Pick Up, modelo 1996, color gris con matricula EE01464, remolcaba un vehículo Chevrolet Pick Up, S10, modelo 1986, color naranja, con matricula ED77699, motivo por el cual le marcaron el alto, al llevar a cabo la revisión de los números de serie de identificación vehicular, no coincidieron a demás de contar con pre denuncia telefónica.

Mientras que en las calles Oviedo Baca y novena de la colonia Lealtad II, los agentes localizaron un vehículo Chevrolet modelo 2002, color negro matricula EG01566, con reporte de robo en el Estado de Sinaloa del día 29 de julio 2017, además de estar relacionada en un homicidio.

En otros hechos en la calle Centauro del Norte de la Colonia Revolución los agentes, localizaron un vehículo Spirit, modelo1993, color gris, matrícula ELH 89-47, con reporte de robo del día 14 de Septiembre 2017.

Por lo anterior el detenido y los vehículos recuperados fueron consignados ante el Ministerio Publico para su investigación.