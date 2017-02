Intentan desalojar a familia en Jardines Universidad

Un conflicto familiar culminó en un bochornoso desalojo donde fue necesaria la presencia de la Policía Municipal. Se trata del domicilio marcado con el número 4803 de la calle Jardín de los Alcatraces y calle Nuevo Milenio en el fraccionamiento Jardínes Universidad II etapa.

De acuerdo con Martha Romelia Domínguez, expresó que Rosario Domínguez López -hermana- puso una demanda laboral por 7 mil pesos desde el año 2009 en contra de su ex cuñado ( ex novio de Martha).

Indicó que el caso nunca fue arreglado desde Conciliación del Estado, sin embargo destacó que ha habido corrupción que ahora ha afectado la vivienda.

“Una vez un abogado me dijo que denuncie a mi hermana y la meta a la cárcel, nunca quise”, citó Martha a quién ahora su hermana le quiere quitar la casa donde vive con su padre.

La entrevistada dijo que nadie la apoya. Resaltó que la semana pasada llegaron policías a sacar a sus hijos. Hoy Martha solicitó la orden de desalojo y no la trae, sólo traen la pura palabra de que ‘salgan de la casa’.

“Estoy en espera de que notifique el juez para desalojar. Pero ahorita no me presentan una orden, sólo traen orden de posesión y yo no me voy a salir de mi casa”, afirmó Martha.