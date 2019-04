Decálogo de recomendaciones de la CES para unas vacaciones seguras

La Comisión Estatal de Seguridad a través de sus operativos “Viaja y Regresa Seguro” y “Apoyo a Turistas”, en coordinación con la actuación interinstitucional denominada Semana Santa Segura 2019, comenzó con la difusión de 10 importantes consejos para evitar accidentes automovilísticos, evitar algún delito; o bien cualquier tipo de eventualidad.

Para tener unas vacaciones seguras se recomienda seguir las siguientes recomendaciones:

1. Cerrar puertas y ventanas

2. Cargar solo el efectivo necesario

3. No publicar en redes sociales sobre sus vacaciones

4. Usar el cinturón de seguridad y sillas retenedoras

5. No manejar cansado o estado de ebriedad

6. Respetar los límites de velocidad

7. Revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos

8. Tener a la mano los números de emergencia e identificaciones

9. No ingresar a los cuerpos de agua sin protección

10. Desconecte tomas de luz, gas y agua

Del 12 al 22 de abril las y los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad participarán activamente dentro de las tareas de vigilancia prevención, aunado a las actividades de proximidad y vinculación social, en donde se les brinda información y orientación a los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Destacando la presencia de los efectivos estatales en las zonas turísticas de Bocoyna, Urique y San Francisco de Conchos, como la Cascada de Cusarare, Barrancas del Cobre, El Divisadero, Parque Aventura, Creel y el Lago Colina.

La Comisión Estatal de Seguridad pone a disposición de la ciudadanía el número de emergencia 9-1-1, denuncia anónima 089; o bien, la página www.pasaeldato.gob.mx para reportar cualquier situación anómala.