Dan amparo a ‘El Viceroy’

Ciudad de México– Un tribunal federal ordenó revisar si debe continuar sujeto a juicio el capo Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” dentro del llamado “Maxiproceso”, el expediente más amplio de narcotráfico que la PGR ha llevado ante los tribunales. Lo anterior lo publicó el diario Reforma.

Graciela Santés Magaña, magistrada del Cuarto Tribunal Unitario Penal, concedió un amparo al presunto exlíder del Cártel de Juárez contra la formal prisión que le dictaron el 15 de noviembre pasado por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes judiciales, la magistrada argumentó que la juez de la causa no precisó en el procesamiento los hechos que le imputan a Carrillo como supuesto miembro de una organización criminal.

También indicó que no fueron debidamente estudiadas y valoradas las pruebas en este asunto, pues varios testimonios no refieren fechas de los hechos y, por ello, no se puede establecer si está fundamentada la acusación de delincuencia organizada.

Según las fuentes consultadas, esto último es importante precisar, porque la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada está vigente desde fines de 1996 y cualquier hecho anterior a esa fecha no puede tomarse en cuenta para justiciar indiciariamente el delito.

El fallo del tribunal ya fue impugnado por la Procuraduría General de la República (PGR) y será resuelto en forma definitiva por un tribunal colegiado penal en esta ciudad.

En caso de confirmarse el fallo, el expediente regresará a Olga Sánchez Contreras, juez quinto de Distrito en Procesos Penales Federales de esta capital, para que nuevamente determine si dicta la formal prisión o la libertad a “El Viceroy” en dicha causa penal.

Al hermano de Amado Carrillo “El Señor de los Cielos” se le siguen otros cinco procesos penales y un juicio de extradición, lo que significa que -si llegara a librar el “Maxiproceso”- de todas formas continuaría preso.

El capo fue detenido el 9 de octubre de 2014 en Torreón, Coahuila, y desde entonces se encuentra preso en el Penal Federal de Occidente.

El “Maxiproceso” es el caso judicial más importante que ha consignado la PGR ante los tribunales, pues en su momento se giraron más de 100 órdenes de aprehensión contra presuntos miembros y cómplices del Cártel de Juárez.

En este caso, a “El Viceroy” se le acusó junto con “El Señor de los Cielos” de tratar de negociar con el Gobierno de Ernesto Zedillo una amnistía para los líderes del narcotráfico.

Las propuestas de los Carrillo Fuentes eran asociarse con los Arellano Félix, no vender droga en México, entregar el 50 por ciento de las ganancias al Gobierno Federal y, a cambio, cancelar la persecución contra ellos. Ese pacto nunca pudo concretarse.