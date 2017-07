Culmina identificación de abatidos en Las Varas

La Fiscalía General del Estado, zona occidente, culminó este día los trabajos de identificación de las 15 personas que fallecieron tras el enfrentamiento ocurrido el pasado 5 de julio en la comunidad de Las Varas, Municipio de Madera.

A través de investigaciones ministeriales, el resultado de pruebas periciales y entrevistas con familiares que acudieron a reconocer los cuerpos se obtuvieron las siguientes identidades:

1.- Rafael C. R. de 25 años, alias el Gatito originario y con domicilio en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

2.- Luis Leonel C. C. de 18 años con domicilio en la ciudad de Cuauhtémoc, Chih.

3.- Hugo P. M. de 25 años, originario de Oaxaca y con domicilio en Gómez Farías

4.- Astolfo C. C. de 47 años, con domicilio en Nuevo Casas Grandes

5.- Álvaro T. O. de 36 años, originario del estado de Durango y con domicilio en Delicias, Chihuahua.

6.- Heriberto D. A. de 39 años de edad, originario de Huitepec, Veracruz

7.- José C. C. de 34 años de edad, originario de Minatitlán, Veracruz.

8.- Jorge Alberto S. A. de 23 años, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua.

9.- Sergio Rogelio G. L. de 23 años de edad, originario y con domicilio en Madera, Chih.

10.- Antonio L. R. de 27 años, originario de ciudad Serdán en el estado de Puebla.

11.- Julián B. L. con domicilio en Coba de Oro, Minatitlán, Veracruz.

12.- Mario M. G. de 45 años de edad, originario de Yepachi, Chih.

14.- Juan Antonio R. O de 33 años de edad, originario de Canatlán, Durango

15.-José Fernando R. L originario de Santa Inés Ahuatempa en Puebla.