Comando armado levanta a menor en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc— Un grupo de personas que portaban armas largas y estaban encapuchados, se llevaron por la fuerza a una menor de 17 años de edad bajo el falso anuncio de que se trató de una acción de la Fiscalía General del Estado, en hechos ocurridos en la calle Guelatao e Ignacio Comonfort de la colonia Benito Juárez, la madrugada de este sábado.

Al llegar al lugar del reporte, una mujer de 33 años refirió que llegó hasta su vivienda, un vehículo que describe como un vehículo cerrado, color blanco, de modelo reciente y del cual descendieron dos personas del sexo masculino con vestimenta oscura encapuchados con armas largas, los cuales ingresaron a su domicilio a la fuerza para sustraer a su hija de nombre Jadin Guadalupe N. C. de 17 años de edad.

La afectada indicó que los agresores se identificaron como agentes de la Fiscalía o policías ministeriales, pero que no recuerda con exactitud la expresión.

La menor vestía pantalonera color gris, tenis blancos, sudadera roja, es de cabello corto color negro, es de complexión delgada y de 1.62cm de estatura.

Al tiempo que se tomaba nota de este hecho se implementó un operativo de búsqueda y se emitió una ficha con las características de los agresores y la menor para que tanto Policía Municipal, así como otras corporaciones realizaron la búsqueda correspondiente, misma que hasta este momento no ha permitido su localización.

Finalmente, los elementos orientaron a la afectada para que acuda ante la autoridad correspondiente a formalizar su denuncia.

