Capturan a secuestrador en Cuauhtémoc

Investigadores de la Unidad Modelo de Atención al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, capturaron a un sujeto acusado de secuestrar a una joven mujer en la ciudad de Cuauhtémoc.

Al detenido de nombre Javier C. P., de 26 años, se le formuló imputación ante un Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez por los delitos de secuestro y extorsión, ambos con penalidad agravada.

La investigación ministerial, establece que planeó y ejecutó la privación de la libertad de la víctima para obtener un beneficio económico,

Para lo cual, el lunes 08 de abril de 2019, aproximadamente a las 23:30 horas interceptó a la afectada en el estacionamiento de un cine y con el uso de un arma blanca la sometió y subió a su propio vehículo en el que la trasladó a un domicilio donde la tuvo en cautiverio, mientras que se comunicó con familiares exigiéndoles la cantidad de 500 mil pesos a cambio de su libertad.

Al siguiente día, la trasladó a un lugar cerca del poblado Ciénaga de Castillo y la dejó amarrada a un árbol, siendo hasta el miércoles 10 de abril, cuando ella logró liberarse y escapar.

No obstante que la víctima ya no estaba en cautiverio, el imputado continuó realizando llamadas extorsivas amenazando con matar a toda su familia si no le entregaban el dinero que exigía.

Dicha exigencia se prolongó hasta el día 11 de abril de 2019, cuando se le entregó la cantidad de 20 mil pesos en efectivo en las inmediaciones del Boulevard Jorge Castillo Cabrera y calle 13, lugar en donde los agentes Antisecuestros montan un operativo y lo detuvieron.