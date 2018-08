Capturan a 7 involucrados en fraudes telefónicos

Como resultado de las investigaciones efectuadas por la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se logró la captura de siete personas involucradas en fraudes telefónicos; ilícitos en los cuales, los victimarios se ostentaron como familiares e incluso como el dueño del negocio en el que trabajaban las personas engañadas, logrando con ello la obtención de grandes cantidades de dinero.

HECHO UNO:

El 14 de febrero del presente año, el empleado de un negocio ubicado en la colonia Nombre de Dios, recibió llamadas al teléfono de la oficina y al celular, en las cuales, un sujeto fingió ser el propietario del lugar y le mencionó haber tenido un accidente automovilístico y que se encontraba fuera de la ciudad.

Una vez que logró obtener la confianza del dependiente, a través de engaños y manipulaciones le solicitó que ingresara a una de las oficinas e incluso, causando daños materiales en la estructura para sacar más de medio millón de pesos.

Posteriormente, le dio indicaciones para que depositara dicha cantidad a varias cuentas bancarias, las cuales se encuentran a nombre de los imputados: Diego H. S., Armando A. A., Christian C. H., María Cristina O. A., María Alejandra M. C., Ana Citlalli C. D., quienes momentos después de las transacciones, retiraron el efectivo.

HECHO DOS:

El 26 de mayo del 2017, una empleada doméstica contestó una llamada al teléfono del domicilio en que trabajaba, en la cual, un sujeto se ostentó como el hermano de su jefa, preguntándole que si no le habían dejado instrucciones e incluso mencionando el nombre de la propietaria del domicilio.

El sujeto le hizo creer que se encontraba en compañía de su supuesta hermana y una vez ganada si confianza a través de engaños le solicitó que abriera la caja fuerte, ya que se encontraban en un caso de vida o muerte.

Posteriormente, le solicitó su número celular, al cual le realizó varias llamadas para darle instrucciones sobre los depósitos, con un total de más de 170 mil pesos, que fueron depositados a distintas cuentas, entre ellas al imputado Oswaldo Gabriel R. V.

INVESTIGACIÓN:

Una vez interpuestas las denuncias correspondientes por parte de los afectados ante la Fiscalía de Distrito Zona Centro, de inmediato se iniciaron las indagatorias para dar con los probables responsables.

Con base a la información proporcionada por testigos y las víctimas se verificó el modus operandi y se determinó que ambos casos se trataban un fraude telefónico.

Gracias a la estrecha colaboración que existe con las autoridades y las diligencias realizadas con las distintas instituciones federales públicas y privadas, se realizaron las diligencias necesarias a través de las cuales se logró recopilar información contundente para ambos asuntos.

CAPTURA:

Con sólidas pruebas y elementos incriminatorios suficientes, Agentes del Ministerio Público solicitaron órdenes de aprehensión en contra de los imputados, que fueron libradas por Jueces de Control.

Una vez obtenida, los Agentes Antiextorsiones se avocaron en ubicar a los probables responsables, quienes fueron detenidos la tarde el viernes en la ciudad de Guadalajara e inmediatamente trasladados a Chihuahua.

Una vez puestos a disposición de la autoridad judicial, el Ministerio Público presentó cargos en su contra por el delito de fraude y logró que a los siete imputados se les dictara la medida cautelar de prisión preventiva hasta que concluyan las indagatorias.

DATOS CONTUNDENTES:

Dentro de los estudios de las conexiones en las antenas telefónicas, se obtuvo información que determinó que existe una gran posibilidad que fueron efectuadas desde el interior del penal Puente Grande en el Estado de Jalisco, por lo que se continúan las investigaciones.

Cabe destacar que Chihuahua es el único estado en el País es combatir este tipo de delitos.

Aunque existe una gran complejidad en los asuntos, la Fiscalía trabaja ininterrumpidamente en el combate frontal de este delito, para ubicar y detener a los responsables, aún y cuando se encuentren al exterior del Estado.