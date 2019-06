Caen “Mexicles” que trabajaban como sicarios a órdenes de la pandilla criminal “Artistas Asesinos”

Policías Municipales realizaron el arresto de una célula delictiva perteneciente a la pandilla “Mexicles” identificados como Antonio Andrés O. C., María Elena O. C., Julio César O. C., Isais Rafael C. S. y Jorge G. M., quienes trabajaban como sicarios a órdenes de la pandilla criminal “Artistas Asesinos”, mismos que serán investigados por su probable participación en el homicidio de un hombre ocurrido la tarde de ayer en el cruce de las calles Bahía Blanca y Tierra de Fuego en la colonia Parajes del Sur.

La detención fue en términos de la flagrancia en la comisión de delitos contra la salud y contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, luego de que agentes municipales atendieran un llamado al número comunitario del Distrito Sur, en el cual reportaron personas armadas a bordo de un vehículo Fiat, color gris, modelo 2017.

Al realizar acciones de búsqueda fue localizado en el cruce de las calles Mar de Plata y Lote Bravo, de la colonia Parajes del Sur, donde sus cinco tripulantes fueron sometidos a una revisión en la cual les localizaron en el interior del vehículo un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, así como ocho envoltorios de marihuana, motivo por el cual fueron puestos bajo detención de manera inmediata.

Los ahora detenidos argumentaron haber participado en el homicidio de un hombre registrado en el cruce de las calles Bahía Blanca y Tierra de Fuego, de la colonia Parajes del Sur, en donde se aseguraron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros, así mismo utilizaron un vehículo Mercury Tracker, color negro, el cual dejaron abandonado en el cruce de las calles Talamás Camandari y Mar del Sur.

Cabe señalar que al momento de su detención el sujeto de nombre Antonio Andrés O. C., manifestó pertenecer a la pandilla delictiva “Los Mexicles” y que trabajan como sicarios a órdenes de la pandilla criminal “Artistas Asesinos”.

Así mismo Antonio Andrés O. C. de 31 años, cuenta con tres arrestos por delitos contra la salud, robo y robo a transeúnte con violencia, además de cuatro ingresos por diversas faltas administrativas.

Por otra parte María Elena O. C. de 29 años, cuenta con dos arrestos por delitos contra la salud y robo a casa comercial, mientras que Jorge G. M. de 23 años, ha sido detenido en una ocasión por delitos contra la salud y tres más por faltas administrativas.

Previa lectura de derechos, Antonio Andrés O. C. de 31 años, María Elena O. C. de 29 años, Julio César O. C. de 20 años, Isais Rafael C. S. de 20 años y Jorge G. M. de 23 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado, así mismo dicha autoridad se encargará de determinar mediante estudios de balística forense si las armas de fuego aseguradas han sido utilizadas en hechos de homicidio.