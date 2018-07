Cae célula de sicarios de los Aztecas en Juárez; tenían encomendada una “limpia”

Agentes municipales de Juárez, con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, realizaron la detención de una célula de sicarios integrada por diez sujetos y dos mujeres pertenecientes al grupo delictivo “aztecas”, identificados como Jesús Gerardo C. M., Ángel P. M., Antonio M. E., Luis Gerardo O. R., Joaquín H. S., Rafael M. R., David G., José Luis C. C., Javier M. G., Alfredo O. M., Roxana L. S. y Laura Araceli M. L. por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, contra la salud y resistencia a particulares, respectivamente.

La detención fue el día de ayer en una intervención policiaca cuando los agentes se disponían a someter a una revisión a varias personas con actitud sospechosa que cargaban una maleta en el cruce de las calles Acacias y Oro, de la colonia Bellavista.

En ese momento otro sujeto accionó un arma de fuego lesionando en la pierna a uno de los agentes municipales, para luego darse a la fuga corriendo, siendo interceptado por otra unidad policiaca a quien disparó en varias ocasiones, mismos que repelieron la agresión, lesionando al responsable identificado como Alfredo O. M. en la pierna derecha, quien portaba en la mano una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros, abastecida con un cartucho útil, además de encontrarle fajada a la altura de la cintura un arma de fuego calibre 40 con un cargador abastecido con diez cartuchos útiles.

Asimismo, se aseguró la maleta de color beige, localizando en su interior un arma larga calibre .223 con la leyenda Bushmaster, con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles, un arma larga calibre .223, con la leyenfda Spikes Tactical, abastecida con 28 cartuchos útiles, además de diez envoltorios de marihuana.

Mientras que una mujer de nombre Laura Araceli M. L. y Luis Gerardo O. R. corrieron hacia una vivienda ubicada sobre la calle Acacias, donde se introdujeron dejando las puertas abiertas, motivo por el cual los agentes ingresaron para darles alcance, localizando a varias personas en dicho lugar, encontrando diversas armas largas recargadas en una de las paredes, así como tres chalecos blindados y latas de marihuana.

Debido al armamento encontrado y la droga, todos los sujetos fueron sometidos a una revisión, encontrándoles a varios de ellos armas cortas fajadas a la altura de la cintura, siendo detenidos y aseguradas las siguientes armas de fuego, equipo táctico y droga:

• Un fusil de asalto calibre .223 con la leyenda Bushmaster, abastecida con 21 cartuchos útiles

• Un fusil de asalto conocido como “cuerno de chivo”, calibre 7.62 x 39

• Una escopeta calibre 22

• Dos armas de fuego tipo escuadras calibre 9 milímetros

• Un revolver calibre 9 milímetros

• Un arma de fuego calibre 40

• Dos armas de fuego calibre 45

• 269 cartuchos útiles calibre 223

• 200 cartuchos útiles calibre .308

• 576 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39

• 521 cartuchos útiles calibre 40

• 336 cartuchos útiles calibre 9 milímetros

• 449 cartuchos útiles calibre 45

• 30 cartuchos útiles calibre 22

• 101 cartuchos útiles calibre 12

• Seis cartuchos útiles calibre 32

• 35 envoltorios de marihuana

• Tres chalecos blindados

• Cinco teléfonos celulares

• 7 mil pesos y 700 dólares

Cabe señalar que los ahora detenidos manifestaron pertenecer a una célula de sicarios pertenecientes al grupo criminal “aztecas”, así mismo, refirieron que todos tenían la encomienda de hacer la “limpia” de narcomenudistas en la zona Centro y que con el fin de evitar su arresto accionaron su arma de fuego en contra de un elemento de la policía municipal que los iba a someter a una revisión.

Previa lectura de derechos, Jesús Gerardo C. M. de 30 años, Ángel P. M. de 43 años, Antonio M. E. de 63 años, Luis Gerardo O. R. de 22 años, Joaquín H. S. de 41 años, Rafael M. R. de 62 años, David G. de 37 años, José Luis C. C. de 40 años, Javier M. G. de 48 años, Roxana L. S. de 44 años, Laura Araceli M. L. de 27 años y Alfredo O. M. de 44 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados, así mismo, dicha autoridad se encargará de realizar el examen de balística forense a las armas de fuego aseguradas, para que sean ellos quienes determinen si fueron utilizadas en hechos de homicidios.