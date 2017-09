Buscará Fiscalía aumentar sentencias a ex policías por abuso de autoridad

La Fiscalía de Distrito Zona Centro interpondrá un recurso de casación, a fin de que un magistrado penal revise las sentencias emitidas por un Tribunal Oral en contra de cuatro ex policías, que el 11 de octubre de 2013 causaron lesiones a un civil, cuando se encontraban en servicio.

El pasado lunes, la autoridad judicial sentenció a prisión a Jesús Ernesto Zubía Salas, ex oficial de la Policía Municipal, así como a Juan Ascención Chacón Araujo, Leopoldo Eduardo Soto Cortez y David Efrén Ortega Díaz, de la entonces Policía Estatal Única.

El fallo dictado fue de dos años de prisión para los ex agentes Soto y Ortega, por el delito de Ejercicio Ilegal del Servicio Público, y de seis meses para Zubía y Chacón, por Abuso de Autoridad, penas que a consideración del Ministerio Público no se encuentran ajustadas a los hechos que se les imputan y no representan un castigo ejemplar, por lo que se encuentra en trámite el proceso de impugnación.

Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron en octubre de 2013, cuando detuvieron al afectado, durante un operativo de prevención, y de manera ilegal, sin que mediara causa justificada para el uso de la fuerza, Chacón y Zubía lo golpearon y le causaron lesiones en varias partes del cuerpo; además, el primero de ellos le aplicó descargas eléctricas en la espalda, con un artefacto conocido como “chicharra”.

Por su parte, Soto y Ortega, quienes estuvieron presentes durante la agresión, incumplieron con el deber que tenían, por razón de su cargo, de evitar que se insultara y lesionara a la víctima.

Cabe destacar que en la sentencia que se dictó, se ordenó la separación inmediata de sus cargos y se les inhabilitó para ejercer cargos dentro del servicio público, además de imponerles una multa.