Balean a hombre y llega solo a la Cruz Roja

En un yonke ubicado en la calle Ciudad Delicias de la colonia Revolución un hombre fue baleado por sujetos armados.

De acuerdo con el reporte policíal, abordó su pick up RAM, para trasladarse a la Cruz Roja, de ahí fue trasladado al Christus Murgueza.

El reporte por detonaciones de armas de fuego se hizo saber a las autoridades, mismas que realizaron un operativo por la zona.

De la víctima no se supo más dado a que llegó solo y la unidad particular no tenía impactos de bala.

Es de mencionar que en últimos días, varias personas han sido atacadas a balazos y quedan heridos.