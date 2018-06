Aseguran municipales a dos probables robacelulares

Dos sujetos fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal tras ser acusados de haber robado un par de celulares, en hechos por separado ocurridos en una tienda de celulares y en la vía pública cuando una persona caminaba con su aparato a la vista y se topara con el probable delincuente que la obligó a entregar su pertenencia para no ser agredida.

Los detenidos responden a los nombres de José Francisco P. C., de 32 años de edad, Alejandro C. C., de 29; el primero, presunto responsable de quitarle su bolso y un celular marca Lanix, a una joven que se encontraba en las calles Rubí y Ópalo de la colonia La Minita, donde fue ubicado por los policías al tratar de escapar.

En otro hecho, Alejandro C. C., de 29 años, fue acusado de robar un costoso aparato IPhone de la tienda Mr. Cell, dedicada a la venta de celulares, la cual se ubica en la avenida Fuentes Mares y Galena de la colonia Misael Nuñez, al sur de la ciudad, de donde intentó escapar pero fue ubicado y detenido para ponerlo a disposición de autoridades de al Fiscalía General del Estado, Zona Centro.